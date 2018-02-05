象迷放話改挺悍將 兄弟主題日救票房?

中信兄弟領隊劉志威（左）預告，今年的主題日會很不一樣！（記者黃志源攝）

領隊：今年會很不一樣

〔記者倪婉君／屏東報導〕中信兄弟去年平均主場跌幅超過20%，今年票房走勢值得觀察，領隊劉志威昨表示，農曆年後會公布今年主題日活動，包括林威助引退儀式，還預告：「今年的主題日會很不一樣！」

中信去年由新的行銷團隊接手後，似乎未能讓球迷埋單，也反映在進場人數上，60場主場平均進場5559人，比前年7142人下滑22.16%；去年底釋出蔣智賢、陳鴻文、張正偉和林煜清等4人都已轉戰富邦悍將，更有球迷放話今年要改挺悍將。

被問及是否擔心今年票房？劉志威只說，「球團在做出決策之後，就已考慮到必須承擔的結果，我們認為現在的方向是對的，還是會繼續走下去。」

季初辦林威助引退儀式

中信今年在洲際球場排定51場主場，且據悉已爭取到球場營運權，將打造真正的主場。農曆年後中信也將宣布本季各大主題日活動，包括在季初就會替轉任二軍總教練的林威助舉行引退儀式。

球團為提振票房而努力，今年續任教頭的史耐德則用一樣心情看待新球季，「我們就專注在現有的選手上，幫助天分很好的球員去發揮，還是很有贏球的機會。」史總也點名詹子賢、吳明鴻、王鴻程、陳柏豪、吳哲源和陳文杰，都是可以期待的新星。