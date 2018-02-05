WTA台灣公開賽》秀美腿奇招 芭波絲封后

匈牙利選手芭波絲獲得WTA台灣公開賽單打后冠。（記者王藝菘攝）

2度來台單打10戰全勝

〔記者梁偉銘／台北報導〕匈牙利第4種子芭波絲昨在WTA台灣公開賽女單決戰強轟12記愛司，以7：5、6：1強壓烏克蘭黑馬柯絲洛娃，繼2015年台北海碩盃後再度在寶島笑擁后冠，及4.3萬美元（約126萬台幣）冠軍獎金。

世界排名45的芭波絲，強碰排名85的柯絲洛娃，開賽互破5：5僵持不下時，有個「性感怪癖」的芭波絲，又祭出把左側裙襬跟著網球塞進短束褲、大秀修長美腿的奇招，之後果然愈打愈順，後9局只失1局，繼先前澳網女雙冠軍、混雙亞軍之後再添金盃。

「每個選手多少都有點怪癖吧，我也不知道為什麼這麼做。」 芭波絲笑說，就是打球習慣，好像從小就開始了，「其實贊助商問過我，是否裙子太長不合身？」

性感怪癖 從小就養成

芭波絲坦承，連續征戰1個多月，身心都疲憊不堪，還好咬緊牙關撐到最後，加上決賽時發球狀況極佳，才能速戰速決贏得開季首座女單冠軍，總計2度來台單打10戰全勝。她說：「我愛室內球場，這裡很多球迷支持我， 所以我不會輸球，最好的慶祝就是要回家休息了。」

中國搭檔 女雙奪冠

女雙決賽，段瑩瑩／王雅繁撐過「互破大戰」，7：6（7：4）、7：6（7：5）力退日比野菜緒（日本）／卡拉希妮可娃（喬治亞），成為近11年來首組在寶島職業賽奪冠的中國搭檔。