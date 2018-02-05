4大鹹魚翻生球隊 天使入列

大谷翔平（資料照，今日美國）

去年勝率不到5成

〔記者林宥辰／綜合報導〕即使遇上自由市場寒冬，不少大聯盟球隊也已蓄勢待發，準備春訓並迎接新球季。大聯盟官網列出4支去年勝率不滿5成的球隊，有機會在今年脫胎換骨挑戰季後賽，分別是天使、大都會、費城人和巨人隊。

1.洛杉磯天使：去年戰績80勝82敗（美聯西區第2）

今年預測戰績88勝74敗

天使隊上次打進季後賽是2014年，該年在美聯分區冠軍戰就被皇家橫掃，MVP等級的楚奧特在天使效力6季，也就只有這季打進季後賽。

現在，天使隊成功延攬「二刀流」大谷翔平，等同於同時補強了先發輪值和打線，大谷名列官網新秀排行榜榜首，和其他新人不同的是，23歲的他已接受過日職洗禮，有助於他適應高強度比賽。

除了大谷，天使還補強了外野手J.阿普頓、內野手金斯勒和柯札特，官網建議，只要再從自由市場補強先發輪值，天使有望殺進季後賽。

2.紐約大都會：去年戰績70勝92敗（國聯東區第4）

今年預測戰績80勝82敗

大都會隊2015年才打進世界大賽但鎩羽而歸，本來強盛的陣容卻因嚴重傷病問題垮台，去年大都會隊先發輪值星度有餘但難有湊齊之日，王牌辛德加德僅出賽7場，且不僅投手，連野手也出狀況，塞斯佩德斯、康佛托也先後進傷兵名單，連帶影響戰績。

今年的大都會，最重要的就是要保持健康，球隊換上新任總教練卡拉威（前獅隊洋投米奇），他在印地安人擔任投手教練期間，以調教投手聞名。打線上，球隊則續簽雷耶斯、找來布魯斯兩位舊將。

官網建議，紐澤西附近出身的自由球員佛雷澤，能補強三壘，大都會或許能考慮。

3.費城費城人隊：去年戰績66勝96敗（國聯東區第5）

今年預測戰績75勝87敗

連續6季未打進季後賽的費城人隊，其重建或許能在今年開花結果，去年重砲手霍斯金僅出賽50場就繳出18轟，游擊新秀J.P克勞佛、捕手阿法洛和投手維拉斯奎茲也都蓄勢待發。

補強方面，費城人隊出手簽下前印地安人一壘手桑塔納，能幫助球隊增添額外火力。官網預測，雖然費城人隊今年或許還難有強勢成績，但搶下國聯2席外卡之一是可能的。

4.舊金山巨人隊：去年戰績64勝98敗（國聯西區第5）

今年預測戰績84勝78敗

從2010年到2014年，巨人隊5年拿下3冠，且都是在偶數年拿到，「偶數年傳奇」稱號不脛而走。但去年，巨人隊卻是國聯戰績最慘澹的隊伍，今年又遇偶數年，巨人能否重振旗鼓，要看休賽季交易來的新同學能否發揮。

巨人隊在休賽季接連交易迎來前光芒、海盜2球星朗格利亞和麥卡琴，雖然兩人的年紀都有一定程度風險，但應能補強巨人隊去年差人一大截的火力。巨人去年各項攻擊數據都在聯盟末段班，團隊全壘打支數是128轟，排名聯盟墊底，且少了倒數第2的海盜23支。