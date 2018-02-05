自由充電站》日本女子職棒 年薪最高約268萬

日本女子職業棒球聯盟比賽用球。（記者羅志朋攝）

日本早在1950年就有女子職業棒球聯盟，1971年因資金不足解散，2009年8月日本健康食品公司「WAKASA生活」出資成立日本女子職棒聯盟（JWBL），隔年開打，主因是該公司社長熱愛棒球，憂心女棒選手畢業後無法繼續打球，決定組職業聯盟。

岩谷美里（取自網路）

JWBL初期僅2隊，目前發展成4隊，包括京都Flora、愛知Dione、埼玉Astraia，和根據地在京都的育成球隊REIA，每隊約20名球員。REIA多半為高中剛畢業選手，以磨練球技為主，無法參與例行賽，僅能打一年兩次的TIARA盃賽，實際上JWBL例行賽僅3隊在打，平均一場觀眾1500人。

今年JWBL例行賽3月21日開打，比賽採7局制、打鋁棒，加上盃賽，一整季約打60場，10月冠軍戰稱作「女王決定戰」，去年埼玉Astraia封后，賽季期間假日比賽，平日休兩天，其他三天早上進公司上班，下午練球，4年前曾找澳洲球員。

本季從埼玉Astraia轉戰京都Flora的重砲岩谷美里，去年出賽43場敲60安，打擊率4成41，外帶5轟、38打點，拿下年度MVP、打擊、安打、打點和全壘打王，獎金進帳100多萬日圓，年薪達1000萬日圓（約268萬台幣），是JWBL最高薪球員。

日本女子棒球實力堅強，過去7屆世界盃女棒賽，前兩屆日本都拿第二，接下來締造5連霸，曾琪說，日本應該是全世界唯一有女子職棒聯盟的國家，美國和澳洲都是俱樂部性質。（記者羅志朋）