愛國者連霸夢碎 費城老鷹奪超級盃首冠

費城老鷹隊昨在第52屆超級盃奪冠，四分衛佛斯是致勝大功臣。（美聯社）

四分衛佛斯大功臣 老鷹隊奪下第52屆超級盃冠軍，費城球迷在街頭狂歡。（美聯社）

去年底才頂替先發

〔記者趙新天／綜合報導〕費城老鷹隊昨在職業美式足球（NFL）第52屆超級盃，靠著關鍵時刻重要的擒殺，擋住新英格蘭愛國者的反撲，以41：33贏得隊史第一座超級盃冠軍。

去年12月才頂替老鷹先發四分衛的佛斯，成功傳出373碼，包括3次傳球達陣，率領老鷹力戰名將布雷迪領軍的愛國者。

老鷹從首節艾略特射門成功取得3：0領先，一路到第3節末都能保持3至10分的領先；即使第4節前半段一度被愛國者超前，但佛斯在終場前2分21秒及時傳給11碼外中路突破的厄茲，他帶球飛躍撲進達陣區，38：33再次搶回領先。

愛國者最後反撲凸槌

愛國者最後2分半鐘仍有機會反撲，8度打進超級盃的布雷迪非常有經驗，沒想到進攻組正面保護網出現漏洞，布雷迪還來不及傳出，就被費城鷹防守組的葛拉漢伸手撥掉，隊友巴特還搶得球權，這是全場兩隊第一次成功擒殺。

最後1分5秒，艾略特從46碼外為費城鷹踢進3分，41：33底定大局。布雷迪最後反攻都無法順利推進，只能看著費城鷹揚長而去。

鷹隊完成隊史首次贏得超級盃的夢想，數以千計的球迷在當地週日晚間湧上街頭慶祝，他們歡呼、擁抱，還高喊：「飛吧，老鷹飛吧！」

鷹隊總教練培德森說：「很高興球隊老闆讓我擔任總教練這個職位，以及這一整季經歷過的事，才來到現在這個時刻。很多人不看好我們，但在我們的球員休息室裡，大家彼此相信，也相信我，我有很棒的團隊和很出色的球員，讓我們找到方法完成任務。」