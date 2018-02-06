陳禹勳簽2年約 月均薪破51萬

桃猿終結者陳禹勳據悉，已簽下2年平均月薪破51萬元複數年合約。（記者倪婉君攝）

〔記者倪婉君／屏東報導〕去年締造37次救援成功中職紀錄，29歲的桃猿終結者陳禹勳今年新合約備受注目，據悉已簽下2年平均月薪破51萬元的複數年合約，但他只證實是2年約，並表示：「複數年合約代表球團對我的肯定。」

去年37救援寫紀錄

陳禹勳去年傑出的救援表現，是桃猿拿下金冠軍的一大功臣。中職29年賽程也在昨出爐，3月24日開幕戰就由桃猿在桃園主場迎戰中信兄弟，陳禹勳有機會從首戰就登板救援，向生涯第54次救援成功邁進。

領隊︰談好一併公布

儘管今年合約尚未公布，但陳禹勳透露上週就已談妥，只是數字要由球團公布。據了解，陳禹勳簽下2年月薪分別為48、55萬元的複數年合約，平均月薪高達51.5萬元，但領隊劉玠廷不願證實，只說部分球員尚未談妥，等談好再一併公布。

2年月薪為48、55萬

陳禹勳去年月薪34萬元，今年大幅調漲，但他不覺得領高薪就會壓力較大，「能領高薪，是代表我去年成績好，我也不會想要去設什麼目標，畢竟個人獎項或紀錄都只是次要，把自己的工作做好，球隊能贏球，這比較重要。」

年初3度赴日本自主訓練，陳禹勳認為很有收穫，但他表示自己調整較慢，要到下週才進入捕手蹲接的牛棚階段。桃猿16日啟程赴石垣島和羅德的交流賽，陳禹勳不會參加，但他在2月28日、3月1日和日本火腿對戰的名單中。

對於終結者角色，陳禹勳今年仍會盡力扮演好，他也知道在這個位置要靠自己去完成紀錄很難，「還是要靠團隊，球隊的勝率越高，我越有機會。」