抱持「二軍心態」 王鴻程沒「薪」結

王鴻程今年是兄弟終結者候選人，卻提醒自己抱持「二軍心態」。（資料照）

〔記者倪婉君／屏東報導〕去年9月升上一軍後，中信兄弟投手王鴻程就讓球迷眼睛一亮，還在台灣大賽後獲桃猿教頭洪一中點名印象深刻；王鴻程今年仍是兄弟終結者候選人，卻提醒自己抱持「二軍心態」。

26歲的王鴻程去年9月14日在一軍初登板後表現突出，出賽8場防禦率僅1.12，還被帶進季後賽擔任終結者，且飆出生涯最快154公里速球。不但教頭史耐德誇他，洪總在桃猿奪冠後也特別點名王鴻程表現不錯。

二軍月領7.5萬 一軍10萬

但這些去年在一軍的美好，沒有讓王鴻程沖昏頭，「我要抱持仍是二軍球員的心態，不能讓自己鬆懈，以為去年上過一軍，今年就穩了，這樣會讓別人有機會追上來。」王鴻程去年季中加盟後，簽下1年半合約，今年仍是在二軍月薪7.5萬元，升上一軍就調整為10萬。

去年球季結束後，王鴻程把自己投球影片全部重看好幾遍，也發現到了球季後半段，靠上半身投球的傾向越來越明顯，所以今年春訓特別強化下半身，要運用全身力量投球。

新任投手教練伯納還發現王鴻程的手腕在投球時，有向「旁邊翻」的習慣，「說這樣會讓我投起球來沒發揮到身高192公分的優勢，球投出去是平的，要投出有角度的球。」

今年將輪值兄弟終結者

史總今年也點名王鴻程及吳哲源、陳柏豪輪流擔任終結者，王鴻程在去年冬盟期間曾透露自己效法桃猿終結者陳禹勳的指叉球投法，還期待如果20日有機會隨兄弟赴美春訓，希望能多觀摩美國牛棚投手如何調整。