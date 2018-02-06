賽格威bye bye 肯恩自爆投「猿」

桃猿第3名洋投肯恩。（資料照）

〔記者倪婉君／屏東報導〕在道恩斯、尼克斯之後，桃猿第3名洋投肯恩也在昨天本人「爆雷」後確定，3人都有效力其他中職球隊的經驗；桃猿也正式向「網紅」賽格威說再見，他在新球季可望披上第3支中職球隊球衣。

桃猿第2名洋投尼克斯（右）也已報到，和總教練洪一中合影。（記者倪婉君攝）

桃猿今年原已確定兩名洋投，在道恩斯續留後，已改名尼克斯的前統一獅洋投麥克爾也在昨天向球隊報到。昨下午練球時，桃猿教頭洪一中表示第3名洋投不是賽格威。

對於洋投人選，桃猿領隊劉玠廷則回應，第一順位原本是希望簽下賽格威，但由於受到外力因素干擾，不得不啟用備案。這個備案就是去年8月中信兄弟釋出的肯恩，劉玠廷表示在取得中信兄弟同意書後即展開接觸，但目前尚未確定。

只是肯恩昨下午貼文自爆「2018年從桃猿出發、期待新的開始」，也等於證實近日將來台報到。肯恩前兩季都效力兄弟，累計出賽19場8勝7敗、防禦率5.54，桃猿打者私下表示他的球並不好打。

3洋投就走了2人，洪總倒是看得很開，他說原本洋投的流動率就很高，加上去年奪冠後，表現好的洋投本來就會被其他球隊鎖定。

至於在桃猿人氣很旺的賽格威，之前就傳出富邦悍將有意延攬，今年可望繼統一獅、桃猿之後，替第3支中職球隊效力。