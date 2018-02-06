厄文缺陣 哈佛德跳出來「絕殺」

塞爾提克前鋒哈佛德（42號）昨役投進絕殺壓哨球，領軍擊敗拓荒者。（美聯社）

塞軍逆轉拓荒者 4連勝

〔記者粘藐云／綜合報導〕塞爾提克昨靠著當家中鋒哈佛德的壓哨球，在主場以97：96絕殺拓荒者，收下4連勝。

全美年度盛事超級盃昨登場，NBA也配合調整賽程讓球員及球迷有時間觀戰，6場比賽皆提前開打。

塞爾提克一哥厄文因四頭肌挫傷連3戰缺陣，也讓綠衫軍在上半場打得掙扎，僅拿下38分，易籃後才回神。終場前7秒，拓荒者仍以1分領先，哈佛德最後1秒突破對方防守，投進致命一擊率隊逆轉，這是他生涯第2度投進壓哨絕殺球，前一次是2013年12月對巫師，當時他效力於老鷹。

哈佛德：致命一擊練很久了

哈佛德手感火燙，12投8中繳出22分、10籃板、5助攻亮眼數據，投進關鍵一擊，他表示，「這樣的投籃我練習很久了，出手瞬間感覺很棒。」主帥史蒂文斯盛讚他的表現，如同愛國者四分衛布雷迪一樣優秀。

拓荒者先發有4人得分上雙，「雙槍」表現也不遑多讓，麥考倫繳22分，里拉德21分、9助攻，仍兵敗波士頓。

沃克晉升黃蜂三分球王

黃蜂昨迎戰太陽，巴頓繳出全隊最高22分，一哥沃克進帳18分，加上「魔獸」豪爾德18分、14籃板的精采表現，終場以115：110力退太陽。

值得一提的是，沃克昨投進2顆三分球，生涯累積930顆，超越勇士柯瑞父親戴爾柯瑞的929顆，成為隊史三分球王。