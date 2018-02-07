兩大原因 中職愛用回鍋洋投

洋投去年成績

〔記者林宥辰／台北報導〕中職自「尼洛條款」廢除後，各隊洋將選材多半優先考慮「老朋友」，洋投肯恩前天「自爆」今年轉戰桃猿，賽格威加盟富邦的傳言則甚囂塵上，各隊近兩年特別愛找回鍋洋投，他們已對台灣環境適應是球團一大考量。

熟悉環境 適應速度快

球評黃忠義就認為，球隊在找洋將，還是會評估洋投在台灣投球的實力、能否在台灣職棒環境持續競爭，且熟面孔畢竟比第一次來的洋投更能馬上熟悉環境。

黃忠義認為，有實力的洋投不好找，球團一般評估，回鍋洋投較能夠熟悉地方文化、飲食等差異，也較能適應離鄉背井之苦，還有一個重點是薪資，「若來過台灣，比起新洋投，談薪多半比較好談」。

比起新手 薪水較好談

不少球迷常用「開福袋」形容球隊找新洋投，黃忠義也認為，洋將換了個新環境總要適應，有些洋投再次來台表現會比第一次來時好，也是這個原因，「一般而言，教練團會評估控球、球速和球種，多問幾位打者面對這位投手的感覺，也能夠相對準確判斷是否延攬回鍋洋投」。

去年頗受猿迷歡迎的賽格威，按規定現在仍不能和猿隊以外的中職球隊簽約，但傳聞很可能加入富邦悍將；猿隊則是繼尼克斯（前獅隊麥克爾）之後，又找來前中信兄弟肯恩，今年開季3洋投道恩斯、尼克斯和肯恩都是回鍋。

肯恩去年對Lamigo桃猿投得最好，前兩次對戰，合計15.1局僅失一分，當時他透露，道恩斯和他2015年曾一起效力獨立聯盟長島鴨隊，如今繞了地球半圈，在中職又當隊友。