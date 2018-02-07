張泰山「不老傳奇」最後一年！

張泰山（左）加盟台中市台灣人壽成棒隊，領隊台中市長林佳龍送上球衣。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕41歲張泰山昨天加盟台中市台灣人壽成棒隊（簡稱台壽保），背號沿用招牌的「49」號，月薪8萬元是現役業餘球員最高，最快5月2日在春季聯賽首次出賽，他也首次宣告：今年確定是球員生涯最後1年。

加盟台壽保

球員生涯最後一年

張泰山指出，很開心球員生涯還沒結束，希望好好幫助球隊，今年確定是球員生涯最後1年，只想好好享受在場上比賽的時光，「只要還能站在球場上，都要把自己做好，因為身體上也開始有一些抗議了，是時候該做其他的準備，把技術與經驗指導給年輕人」。

續打球是熱情 追夢就力行

張泰山表示，台中是他職業生涯最風光的地方，感覺像第2個家，很高興球員生涯的終點能回到台中，「會繼續打球，沒有想要證明什麼，只是熱愛棒球，我會去日本獨立聯盟、澳洲職棒打球，只是想讓年輕人知道，要去追夢不是靠嘴巴，要真的身體力行去做」。

至於引退賽，張泰山強調，今年球季才要開始，還不敢想引退的事，就怕讓自己失去打球動力，目前只想以球員身分，幫球隊在今年拿到冠軍，「我在職棒的紀錄已經結束，接下來要留下不一樣的回憶」。

月薪8萬 現役業餘最高

台壽保總教練廖剛池表示，張泰山最快5月2日可在春季聯賽出賽，因為是簽1年球員約，不需要分攤教練工作，「雖然剛從澳洲回來，但他經驗很豐富，知道該如何調整」；張泰山預定9日報到，隨即加入球隊練球。

台壽保昨天除了以業餘球員月薪上限8萬元簽下張泰山，還以月薪6.2萬、6萬元簽下長江翔太、杉尾拓郎兩位日籍球員。