「牛隊友」隔8年聚首 開心有球打

相隔8年後，張泰山（中）、林英傑（右）、鄭達鴻（左）再度成為隊友。（記者徐正揚攝）

〔記者徐正揚／台中報導〕繼2010年在興農牛後，張泰山與林英傑、鄭達鴻再當隊友，地點又在台中，3人都很珍惜這個緣分，都希望發揮多年職棒所學，為業餘棒球做出貢獻。

都想傳承經驗 做出貢獻

張泰山自澳洲返台前，分別與林英傑、鄭達鴻通過電話，3人對於再當隊友都很開心，也很珍惜可以繼續打球的緣分，「我們再打也沒幾年了，該做的準備要開始做，我們有很多東西能跟年輕球員分享，希望今年能為球隊做出貢獻」。

張泰山於1999年味全龍解散後轉入牛隊，鄭達鴻於2005年在牛隊升上一軍，林英傑於2008年底被樂天金鷹釋出，透過特別選秀會加入牛隊，在張泰山於2010年季後被賣到統一獅前，3人曾經同隊2年。

連同總教練廖剛池、打擊教練羅松永、管理余書農，台壽保有6位隊職員曾與牛隊有淵源；加上前富邦悍將楊承駿，台壽保已經登錄4位職棒退役球員，廖剛池表示，第5個名額等有合適人選再補，「如果沒有，余書農也可以兼球員」。

林英傑加入台壽保後，一直以先發調整，自認感覺不錯，廖剛池指出，林英傑的球威在業餘還有壓制力，是目前設定的幾位先發投手之一，有機會與鄭達鴻擔任球隊首戰的先發投捕搭檔，張泰山如果狀況調整得不錯，應該會扛第4棒。