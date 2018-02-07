「諾佬」出賽破5萬分鐘 史上第6人

獨行俠諾威斯基紀錄夜，生涯出賽時間突破5萬分鐘大關，可惜球隊遭逆轉。（美聯社）

可惜球隊仍輸 居西部爐主

〔記者廖聿偉／綜合報導〕獨行俠老將諾威斯基昨達成新里程碑，生涯出賽時間突破5萬分鐘大關，成為NBA史上第6人，但球隊未能用勝利祝賀，最終遭對手逆轉；快艇加林納里攻下全場最高28分，率隊104：101擊敗獨行俠，收2連勝。

獨行俠於終場前4分42秒就已攻下101分，取得10分領先，未料全隊突然進攻大當機，此後一分未得，快艇趁勢打出13：0的攻勢扭轉戰局，獨行俠吞下本季第37敗，獨居西部爐主。

高齡39歲的諾威斯基此役上陣25分鐘，攻下12分、6籃板，生涯總出賽時間累計5萬24分鐘，超越火箭傳奇球星海耶斯，居史上第5，下一個目標將是排名第4奇德的5萬111分鐘，諾佬本季將可望達成。

諾威斯基生涯20個球季都效力於獨行俠（原名小牛），已成為隊史最偉大的球星之一，目前生涯總出賽數達1448場，排名史上第6，差14場就能超越前塞爾提克球星賈奈特晉升第5，生涯得分則已累計30913分，排名史上第6，現役第1。

諾威斯基賽後才得知自己達成5萬分鐘出賽里程碑，教練卡萊爾盛讚，「諾威斯基在籃壇留下了不起的成就和紀錄。」詹姆斯也在推特上祝賀，「出賽達5萬分鐘太不可思議了。」

快艇在交易葛瑞芬後取得2勝1敗，加林納里成功頂替空缺，3戰場均達22.3分，遠高於本季平均的15.3分。