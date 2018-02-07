騎士戰績暴跌 找D.喬丹救急？

騎士高層想補強，鎖定快艇喬丹（右）。（資料照）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕ESPN公布最新的球隊實力排名，火箭超越陷入小低潮的衛冕軍勇士，升至聯盟首位，而近18戰吞下12敗的騎士，本季則首度跌出戰力榜前10名；NBA交易大限僅剩2天，騎士球團已醞釀多筆交易，期盼能補強、對症下藥，但難度不小。

騎士本季諸事不順，傷兵潮湧現，季中更傷了大將洛夫，僅剩詹姆斯苦撐，頂替厄文的主控I.湯瑪斯傷癒復出還無法適應球隊體系，目前場均得分15.2分，跟上季28.9分相比，下滑一大截，美媒日前更爆出他與主帥泰隆魯不合的傳聞，各種不利因素，導致騎士戰績慘跌，目前30勝21敗，排名東部第3，昔日稱霸東部的宰制力已不復見。

想找D.喬丹和沃克

騎士高層積極尋求交易，據傳已鎖定快艇的中鋒D.喬丹和黃蜂明星後衛沃克，騎士試圖兜售T.湯普森和J.R.史密斯，但2人本季表現低迷，美媒《USA Today》更直言，這2人對其他球隊毫無吸引力，交易難度很高。

T.湯普森本季場均僅貢獻5.6分和5.9籃板，皆為生涯新低，J.R.史密斯同樣僅繳出場均7.9分、3籃板不及格的成績單，重點是2人本季年薪合計高達3010萬美元（約9億台幣），美媒《ESPN》表示，很難有球隊願意接收這筆巨約，除非騎士能端出其他更好的籌碼，或至少附帶2018年籃網的首輪選秀權，才有機會能交易到可用之兵。