SBL明星賽》張宗憲「比洋將還強」 紅隊勢在必得

SBL明星賽紅、白兩隊人氣王張宗憲（左）與簡浩（右）。（記者廖振輝攝）

明星白隊先發陳堅恩（右起）、蘇翊傑、黃泓瀚、簡浩、戴維斯與明星紅隊先發張宗憲、林書緯、林郅為、呂政儒、蔣淯安等人一同亮相。（記者廖振輝攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第15季SBL超級籃球聯賽明星賽週六（緯來體育、愛爾達體育一台15：00起直播）在桃園巨蛋開戰，人氣王富邦勇士「台灣噴射機」張宗憲與裕隆呂政儒攜手合作，率領明星紅隊對抗由璞園、達欣和金酒組成的明星白隊。

人氣王盼球迷多多進場

張宗憲本季擺脫傷勢之苦，上半季出賽20場，場均貢獻16.5分，比上季4.3分高出不少。球迷願意支持這位昔日國家隊好手，助他首度打明星賽就贏得人氣王殊榮，他也感謝球迷對他及每位球員的支持，希望大家多進場看球。

張宗憲很高興能與呂政儒再度合作，呂更大讚張身手全面，是個「比洋將還強」的本土球員，「有張宗憲在，贏球絕對沒有問題。」

白隊簡浩：帥度贏對方

金酒邱金龍、黃泓瀚、盧冠軒都是首度參加盛會，且白隊經驗雖不如紅隊，不過陣中人氣王璞園簡浩聽聞對方嗆聲，不甘示弱表示，「我們會全力以赴爭取勝利，且就算輸球，我們帥度還是贏對方。」

在「紅白明星對抗賽」開始前，技術挑戰賽將在下午3點率先登場，勇士主控林書緯尋求衛冕；台啤于煥亞要在三分球大賽挑戰史無前例的三連霸，還有精采萬分的灌籃大賽及公益三分球大賽，讓球迷大飽眼福。

SBL明星賽今年首度進軍桃園巨蛋，下午2點將開放球迷進場，聯盟找來15台胖卡餐車坐鎮場外，還加碼抽獎送兩張夏威夷來回機票及機車一台，期盼吸引更多粉絲共襄盛舉。