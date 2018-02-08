猿春訓「試刀」梁家榮「剋左」開轟

有「恐左症」的桃猿隊梁家榮，5局下對左投敲出兩分彈。 （記者黃志源攝）

雖然痛宰「浪人隊」洪總：還要調整

桃猿隊投手林樺慶中繼2局，被敲1安無失分。 （記者黃志源攝）

桃猿隊投手黃子鵬先發3局飆3K，被打4安失1分。 （記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕桃猿春訓首場熱身賽拿浪人隊「試刀」，昨以10：2大勝，不過總教練洪一中認為，投打都還沒進入狀況，需幾場比賽做調整。

桃猿2月17、18日將在石垣島對戰羅德，農曆年前以賽代訓，今再戰浪人隊，11日隊內分組對抗賽，洪總坦言，現在打熱身賽還太早，理想狀況是過年後再打。

黃子鵬：訓練量大 吃不消

對羅德兩戰預計由黃子鵬、林樺慶先發，昨役兩人都登板，黃子鵬先發3局被敲4安失1分，飆3K，林樺慶接替中繼2局被敲1安無失分。洪總表示，黃子鵬狀況正常，林樺慶僅1球超過140公里，希望揮臂速度能加快，提升球速，變化球品質才會好。

林樺慶說，春訓首次登板投球，先把球質投出來，並找到投球節奏，之後球速再慢慢增加，不過，球速快一點確實能保護變化球，希望接下來能加快球速和續航力。

桃猿春訓練習量大，讓首次投入職棒春訓的黃子鵬有些吃不消，他說有點疲勞，腳感覺沒彈性，投球時腳好像支撐不住，和業餘差很大。他讚賞日、韓打者纏鬥性佳。

「恐左」梁家榮 首度打左投全壘打

桃猿前兩局敲3安，靠韓籍先發左投余昇哲奉送5次保送和2次守備失誤，一口氣灌進6分，5局下再靠連續4安，包括梁家榮敲出2分砲，單局添得4分奠定勝基。患「恐左症」的梁家榮說，「這應該是我生涯第一次打左投全壘打吧，今年目標不只開幕一軍，更要提升長打能力。

」