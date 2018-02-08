「失意聯盟」追夢 2日人催生「浪人」

職棒路不通 改打浪人隊浪人隊教頭色川冬馬曾有在多個國家打球及擔任教頭的經驗。（記者黃志源攝）
〔記者羅志朋／屏東報導〕近期與中職球隊交手的浪人隊，集結日、韓、美、古巴、委內瑞拉和比利時選手，幕後推手是兩位日本人，浪人隊教頭色川冬馬和領隊長田康太郎。
色川大學念一年休學，先後到美國獨立聯盟、墨西哥聯盟、波多黎各冬季聯盟、澳洲聯盟打球，曾任伊朗、巴基斯坦、香港國家隊總教練；長田曾赴加拿大進修運動經紀，並到荷蘭工作，後來成立運動經紀公司，專門介紹失意日本選手到歐洲打球，每年15至20人成行。
棒球浪人和另類經紀人有共同理念，去年長田找色川合作，在網路發布訊息，獲多國不放棄的追夢人響應，11月成軍，今年1月底起陸續和綺麗珊瑚、富邦悍將、桃猿比賽，選手盼吸引球探目光，有機會到亞洲或美職打球。
自費來台 比賽後各自返國
色川表示，美國有很多浪人球隊，但在亞洲棒球發展國家文化很難改變，球員目標是打職棒，沒想過職棒路不通該怎麼辦，不知能到其他國家打球或學習一技之長，「浪人隊提供平台，球員想做什麼就去做，多思考並對自己負責。」此行來台球員自費約5萬台幣，其餘由色川募款。
浪人隊和富邦後天比賽結束球員就各自歸國，色川希望延續浪人隊模式，明年再帶隊來台比賽，他還有個長遠計畫，就是到菲律賓帶國家隊，他認為菲球員有天分，該國棒協也有足夠資金，若提升實力，往後有機會擊敗中國。
長田的運動經紀公司在荷蘭，他表示，今年11月日本獨盟舉辦測試會，9月他想成立以歐洲選手為主體的浪人隊，藉比賽讓他們被看見，增加到獨盟發展的機會。