「失意聯盟」追夢 2日人催生「浪人」

長田康太郎是促成浪人隊的推手之一。（記者黃志源攝）

職棒路不通 改打浪人隊

浪人隊教頭色川冬馬曾有在多個國家打球及擔任教頭的經驗。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕近期與中職球隊交手的浪人隊，集結日、韓、美、古巴、委內瑞拉和比利時選手，幕後推手是兩位日本人，浪人隊教頭色川冬馬和領隊長田康太郎。

色川大學念一年休學，先後到美國獨立聯盟、墨西哥聯盟、波多黎各冬季聯盟、澳洲聯盟打球，曾任伊朗、巴基斯坦、香港國家隊總教練；長田曾赴加拿大進修運動經紀，並到荷蘭工作，後來成立運動經紀公司，專門介紹失意日本選手到歐洲打球，每年15至20人成行。

棒球浪人和另類經紀人有共同理念，去年長田找色川合作，在網路發布訊息，獲多國不放棄的追夢人響應，11月成軍，今年1月底起陸續和綺麗珊瑚、富邦悍將、桃猿比賽，選手盼吸引球探目光，有機會到亞洲或美職打球。

自費來台 比賽後各自返國

色川表示，美國有很多浪人球隊，但在亞洲棒球發展國家文化很難改變，球員目標是打職棒，沒想過職棒路不通該怎麼辦，不知能到其他國家打球或學習一技之長，「浪人隊提供平台，球員想做什麼就去做，多思考並對自己負責。」此行來台球員自費約5萬台幣，其餘由色川募款。

浪人隊和富邦後天比賽結束球員就各自歸國，色川希望延續浪人隊模式，明年再帶隊來台比賽，他還有個長遠計畫，就是到菲律賓帶國家隊，他認為菲球員有天分，該國棒協也有足夠資金，若提升實力，往後有機會擊敗中國。

長田的運動經紀公司在荷蘭，他表示，今年11月日本獨盟舉辦測試會，9月他想成立以歐洲選手為主體的浪人隊，藉比賽讓他們被看見，增加到獨盟發展的機會。