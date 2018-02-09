賽格威披黃衫 4年集滿3隊「中職通」

賽格威（資料照）

洋將回鍋夯 半數老面孔

〔記者羅志朋／屏東報導〕去年效力桃猿的賽格威，昨確定轉投中信兄弟，加上艾迪頓和萊福力，3洋投到位，兄弟也將全力續留伍鐸，今年中職洋將超過半數都是老面孔，「回鍋洋將」正夯。

2015年賽格威加盟統一獅，當時中文譯名為銳克，隔年轉到桃猿，去年戰績16勝5敗、防禦率4.20。由於中職規定，原球團在隔年2月28日前有洋將優先議約權，前幾天兄弟拿到桃猿的放棄同意書才接觸並簽約，來台4年已換3隊。

賽格威敢鬥 月薪近70萬

兄弟總教練史耐德表示，賽格威投球具競爭力，勇於和打者對決，就像鬥士，他很欣賞。

先前傳出富邦悍將有意網羅賽格威，最終投向兄弟懷抱，消息一出，昨在春訓的兄弟本土球員聽了都大感吃驚，據悉，賽格威月薪超過2.3萬美元（約68萬台幣）。

攤開目前中職4隊洋將名單，包括兄弟賽格威、艾迪頓，桃猿道恩斯、尼克斯、克恩三世和富邦羅力，加上不只一隊想網羅的伍鐸和布魯斯，都是去年在中職打滾的洋投熟面孔，比例過半。

史總認為，回鍋洋將了解台灣職棒文化、打者、裁判和交通移動，且生活已上軌道，不需像新洋將要適應環境，對投球表現有很大幫助，所以球團才會找他們回來。

賽格威、道恩斯過去效力統一獅表現不佳，隔年轉戰桃猿表現脫胎換骨。史總說，當然，這牽涉許多因素，重要的是，前一年他們待過中職，更了解打者，有了這層台灣經驗，隔年採不同投球策略，知道怎麼對付打者，自然反映在成績上。