亞利桑那春訓 潘志芳想不到7訪

中信兄弟潘志芳。（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／屏東報導〕一度改名為「潘萣翔」的中信兄弟內野手潘志芳，現又改回原名，20日兄弟將赴美國春訓，曾6度在亞利桑那春訓的他說，「真的沒想過還能再回美國春訓。」

因覺得「芳」字有點女性化，2015年潘志芳加盟兄弟前決定改名，但身體狀況漸差，曾染上登革熱和肺炎，覺得運勢下滑，去年台灣大賽結束又改回原名，希望否極泰來。

2010至2015年潘志芳效力運動家，球隊春訓大本營就在亞利桑那，他回憶，運動家未受邀參加大聯盟春訓的球員，就在旁邊4大塊球場練球，球場非常漂亮。第一次去大開眼界，每練一個段落，就有多名場務人員整理場地，球團不會讓球員拖場地、搬東西，專心練球就好。

亞利桑那屬亞熱帶沙漠氣候，潘志芳說，當地氣候乾燥，很容易流鼻血或嘴唇乾裂，他叮嚀王威晨要帶護唇膏、乳液，「之前在運動家春訓，隊友叫我晚上盡量不要出門，因靠近墨西哥，有點危險。」

兄弟20日赴美，前兩週在土桑，最後一週在鳳凰城，除了和道奇、釀酒人、墨西哥聯盟冠軍隊提華納公牛進行熱身賽，總教練史耐德表示，目前也和小熊、運動家接洽，希望多找幾隊打比賽。

春訓期間拉拔到海外訓練比賽，氣候、飲食和生活不便都是考驗，史總坦言，確實擔心影響春訓調整步調，屆時球隊到美國，隔天還不會安排訓練課程，練球時間也會往後延，從早上11點練到下午。