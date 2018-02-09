大帝大三元 加班絕殺灰狼

騎士詹姆斯延長賽絕殺灰狼，高舉雙手慶功。 （美聯社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕騎士近來狀況低迷，昨只能靠「大帝」詹姆斯挺身而出，用大三元的表現，並在延長賽以漂亮防守及絕殺進球，在主場以140：138氣走灰狼，終止2連敗。

騎士詹姆斯（左）延長賽關鍵時刻先賞灰狼J.巴特勒（右）火鍋，隨後以一記翻身跳投結束比賽。（美聯社）

騎士昨砍進21顆三分球，灰狼也飆進19記，兩軍用40顆三分外線改寫NBA單場最多紀錄。不過騎士本季最為人詬病的防守未見改善，至今場均失分高達110.2分，排在聯盟倒數第3，也是近20場僅拿7勝的主因。

傳老闆希望詹皇轉隊

戰績疲軟的騎士，絲毫不像連3年爭冠的隊伍，還引發不少場外風波，外傳老闆吉伯特因球隊戰績不佳，希望詹姆斯趕快轉隊。

面對去留，詹姆斯不願多談，用場上表現回應一切，他昨上場48分19秒，出手22次命中16球，包括5顆三分彈，攻下37分、10籃板與15助攻，締造生涯第64次、本季第9次大三元。此外，他生涯包括季後賽在內，已完成對聯盟30支球隊都有過大三元表現。

先賞狼王巴特勒火鍋

詹皇在延長賽最後1秒主宰戰局，先賞全場進帳35分的灰狼J.巴特勒火鍋，隨後在騎士暫停過後，接獲隊友J.格林長傳球，以一記翻身跳投結束比賽，他笑說：「我已33歲了，真的不想再多打1次延長賽。」

至於詹姆斯對騎士有多重要，就像這回關鍵時刻的麻辣鍋，僅是騎士全隊唯一阻攻，結果就幫克城軍獲勝。

總教練泰倫魯表示，詹姆斯真的用盡全力將全隊扛在肩上，且現在只能依賴他繳出最佳表現，朝贏球之路邁進。