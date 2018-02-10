NBA》勇士止連敗 幫K湯慶生

2018/02/10 06:00

昨天是K.湯普森（右）28歲生日，勇士重整旗鼓，終場以18分大勝獨行俠，終止連敗。（美聯社）

三分球2086顆 柯瑞躍第7

〔記者廖聿偉／綜合報導〕經歷本季首次連敗，衛冕軍勇士重整旗鼓，昨碰上戰績不佳的獨行俠，砲火猛烈，杜蘭特攻下24分、柯瑞20分，壽星K.湯普森也挹注18分，終場121：103大勝，戰績42勝13敗鞏固聯盟龍頭寶座。

此役正逢湯普森28歲生日，賽前主場播放特製影片幫他慶生，隊友還訂製了一個狗造型的蛋糕，讓愛狗成痴的湯普森相當開心，主帥柯爾笑說，「我還怕湯普森會捨不得切蛋糕。」

雙方上半場戰成60平手，勇士第三節末段才逐漸擴大領先優勢，末節初拉出7：0攻勢，將分差拉大到15分，本季兩軍4次交手，勇士大獲全勝。

勇士格林貢獻12分、10籃板，但第二節跟裁判抗爭，吞下本季第14次技術犯規，若再吞下兩次技術犯規，聯盟將祭出禁賽處分。而本季技術犯規前兩名都在勇士，杜蘭特也已吞下11次，整隊累計達46次，柯爾表示，「我們必須收斂一點，包括我在內，應該停止抱怨。」

柯瑞昨天三分球9投4中，生涯累積2086顆三分球，也超越國王隊的老飛人卡特，獨居史上第7。

三巨頭剩獨角戲 雷霆慘輸湖人

魏斯布魯克和安東尼皆因腳踝傷勢缺陣，雷霆「三巨頭」僅剩喬治苦撐，他攻下全場最高29分，但獨木難挑大樑，湖人5人得分上雙，終場106：81大勝雷霆，收下4連勝，近10戰拿下8勝，離西部第8的鵜鶘縮小至5.5場勝差。

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