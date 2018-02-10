UBA》健行「魏少」 林俊吉放膽進攻

健行總教練劉孟竹十分欣賞林俊吉（右）的強烈進攻企圖心，更稱他是「健行魏斯布魯克」。（記者王藝菘攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕UBA男子公開一級衛冕軍健行科技大學，擁有多位來自HBL強權能仁家商好手，昨他們以72：54擊敗上季爭冠對手台灣師大，預賽戰績12勝1敗高居首位，持續朝連霸之路邁進。

健行72:54 擊敗台灣師大

健行大二的林俊吉上季總冠軍賽面對台師大，第三節扮演奇兵單節進帳9分，成為逆轉並奪隊史首冠的關鍵人物。經歷大場面洗禮及去年暑假期間打了多項盃賽，讓他累積不少信心，本屆進攻更有膽量，敢勇於攻擊籃框。

林俊吉昨上陣16分鐘，繳出12分、4助攻與4籃板，總教練劉孟竹十分欣賞子弟兵的強烈進攻企圖心，更稱他是「健行魏斯布魯克」，上場就能提供源源不絕的火力。

畢業自能仁的林俊吉加入健行後，兩位台北世大運國手簡祐哲、劉人豪，及林冠均、陳冠毅、郭翰、謝亞軒都來自能仁，使他能很快適應大學生活。

經歷大場面洗禮 累積信心

有學長及學弟相挺，也讓林俊吉收穫頗豐，像他原本在場上鮮少開口與隊友溝通，就是學長劉人豪給予指導，讓他懂得如何稱職扮演控衛角色，林俊吉說：「我來到健行後，每場比賽、每次練球，都能感受到自己一直進步。」