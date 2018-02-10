UBA》班霸重拾身手 中州8強聽牌

來自塞內加爾的中州「雙十機器」班霸（右），昨於場上重拾身手，繳出雙十成績單。（記者王藝菘攝）

昨奪13分、13籃板 本屆第8次「雙十」

〔記者林岳甫／台北報導〕106學年度UBA大專籃球聯賽男子公開一級，昨在台北體育館進行預賽第四階段賽事。頂著上屆公開二級冠軍光環的中州科大，靠著塞內加爾「雙十機器」班霸重拾身手，以66：55擊敗文化大學，取得預賽第8勝，只要今、明兩天再拿1勝，就能叩關8強。

203公分的班霸在大一因經驗、技巧不足，無法幫中州保級。經過上季磨練後，這回重返公開一級戰場，各方面都有顯著進步。

班霸本屆前7戰得分、籃板都達雙位數，助隊取得6勝1敗。但他去年12月因騎機車出意外，造成雙膝受傷，他缺陣期間中州僅1勝3敗，8強之路跟著拉警報。

班霸深知自己的重要性，前戰對義守大學就請纓上陣，但近日僅和球隊練習5次，且強度並未拉至最高，僅進帳4分、6籃板。

班霸昨重返先發，雖在第三節因防守摔落在地，導致左膝不適，好在並無大礙。他最終以13分、13籃板，締造本屆第8張「雙十」成績單，助隊取得重要一勝。

中州總教練許智超認為，班霸回歸讓球隊內線具有優勢，此階段以奪8強門票為目標，屆時8強賽希望班霸能用最健康的身體率隊拚出佳績。