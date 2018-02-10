丟硬幣決定掌旗官 美國爆歧視

冬奧美國隊（法新社）

〔記者許明禮／綜合報導〕在奧運擔任掌旗官，對運動員來說是無限光榮，但美國奧會卻以擲硬幣方式選出平昌冬奧開幕式掌旗官。

輸掉掌旗機會的非裔奧運競速滑冰雙金得主戴維斯（Shani Davis）相當不滿，認為決選過程存在種族歧視，在推特上暗指這起事件發生在美國的黑人歷史月（Black History Month），並宣布不出席開幕。

在2006、10年冬奧共斬獲兩金、兩銀的戴維斯，是今年冬奧美國戰績最輝煌的選手。但美國奧會任命的掌旗官卻是首位在雪橇單人項目奪牌的美國選手哈姆琳（Erin Hamlin）。

美國8個冬季運動項目協會各選出1位代表表決，結果戴維斯和哈姆琳各獲4票。最後以擲硬幣方式決定。

俄羅斯獨立運動員進場。（法新社）

169俄將進場 限舉五環旗

上屆索契冬奧高居獎牌排行榜首的俄羅斯，因捲入禁藥風波，被國際奧會禁止參加平昌冬奧，但清白的運動員仍可以「來自俄羅斯的奧林匹克運動員」名義參加冬奧。

不過這169名獲准參賽的獨立運動員，進場時將不能高舉俄羅斯國旗，只能舉著國際奧會五環旗，且不得掌旗，需由國際奧會指定的志工擔任。

而47名遭禁賽的俄羅斯運動員向國際體育仲裁法庭提出上訴，也在開幕典禮前幾個小時遭駁回，冬奧夢碎。