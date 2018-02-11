SBL明星賽》林郅為轟55分 贏MVP輸了比賽

紅隊林郅為攻下55分，破明星賽紀錄。（記者林正堃攝）

白隊以2分逆轉勝出，獎金全數捐助花蓮賑災。（記者林正堃攝）

林55分 破明星賽紀錄

〔記者林岳甫／桃園報導〕第15季SBL超級籃球聯賽明星賽，昨天在桃園巨蛋開戰，吸引近3000名觀眾入場。明星紅、白隊球星頻頻秀灌籃、三分球美技，搭配璞園簡浩「影帝」演出，讓觀眾席不時傳來掌聲及歡笑聲，而紅隊林郅為雖轟破紀錄的55分，卻在最後6秒兩罰未進，讓白隊以127：125逆轉勝，並收下獎金5萬元。

雙方此仗共砍進26顆三分球，眾將還不斷爆扣籃框，紅隊先發後衛蔣淯安在高中就能灌籃，近年卻鮮少在SBL舞台扣籃，此次跟著小秀一手，最終卻是4扣僅完成1次勉強扣籃。

小安灌籃 簡浩最搶戲

榮膺白隊人氣王的簡浩，長年為明星賽固定班底，十分懂得如何炒熱現場氣氛。昨他在場上有假摔、假裝受傷等橋段，在場下休息時，又能藏球玩弄裁判或大聲抗議吹判尺度，成為最吸睛球員。

本季從台銀轉戰富邦勇士的林郅為，在上半場就灌進31分，隊友計畫要助他一臂之力，打破第12季由洋將B.戴維斯保持的50分紀錄。

林郅為不辜負眾人期盼，全場出手35次中25球，包括3顆三分球及罰球5罰2中，即便最後可能追平的2罰沒進，仍狂拿55分締造新猷，並繼第2季「神奇老爸」羅興樑後，第2位輸家榮膺明星賽MVP。紅隊主帥為台銀總教練韋陳明，林郅為笑說：「感謝韋哥，就算我離開台銀，還願意給我機會。」

勝隊獎金捐花蓮賑災

白隊的璞園「新台灣人」Q.戴維斯末節拿10分、全場24分進帳，及金酒菜鳥盧冠軒16分都來自第4節，兩人攜手率隊逆轉勝，並將獎金全數捐到花蓮賑災。

白隊簡浩（左）場上大動作逗樂球迷。（記者林正堃攝）

簡浩（中）作勢找裁判理論。（記者林正堃攝）

紅隊蔣淯安也秀一手灌籃。（記者林正堃攝）