SBL明星賽》滿分飛人王律智 靠爆扣進籃壇

王律智飛越隊友陳堅恩灌籃成功，獲得滿分。（記者林正堃攝）

王律智決賽第一灌以飛越廣告看板獲得滿分。（記者林正堃攝）

決賽3個50分捧冠

〔記者林岳甫／桃園報導〕璞園192公分的王律智在國、高中並非籃球科班，大學憑藉驚人彈跳力被挖掘。昨他在第15季SBL灌籃大賽不只創意滿分，還能飛越廣告看板、181公分隊友陳堅恩，在決賽以3個50分，快意收下冠軍及獎金2萬元。

本屆灌籃大賽有富邦勇士包提傑、台銀謝宗融、台啤吳曉瑾、達欣溫立煌、金酒張文平及王律智參加。璞園主帥麥班達透露，「王律智是我們球隊灌籃最帥的。」

王律智上季參賽並未留下深刻印象，此次他捲土重來，預賽首扣就拿50分，以兩灌97分與包提傑的94分晉級決賽。王律智決賽首灌飛越廣告看板，強勢奪下50分；他第2扣飛越陳堅恩再拿滿分；第3次又與陳堅恩通力合作，以150分力壓包提傑的135分。

雙親都是阿美族的王律智，在台中神岡國中、青年高中都未參加校隊。他仍對灌籃情有獨鍾，便開始勤奮練習，考上明道大學後，在僅限一般生參加的新生盃，即不斷爆扣籃框，才被找進校隊，意外開啟籃球路。

目標是娛樂球迷

王律智這回用精彩灌籃秀博得滿堂彩，他說：「我其實沒有以冠軍為目標，只想著如何使出好看的灌籃，送給進場球迷。」至於冠軍獎金將如何運用？王律智將捐出部分獎金給花蓮賑災，他說：「我想有更多人需要這筆錢，我會盡些心意。」