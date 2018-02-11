SBL明星賽》魔咒＋三分球＋幸運鞋 呂宗霖硬是要冠

台銀呂宗霖獲得技術挑戰賽冠軍。（記者林正堃攝）

台銀呂宗霖特地穿上「黑曼巴」布萊恩9代鞋，順利在技術挑戰賽稱王。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／桃園報導〕SBL技術挑戰賽從第9季進行至今，「衛冕者魔咒」依舊無解！尋求衛冕的富邦勇士林書緯昨次輪被璞園吳家駿淘汰，最終台銀呂宗霖靠著「幸運鞋」打敗吳家駿，成為新科冠軍並進帳2萬元獎金。

本季例行賽三分球命中率不到1成的呂宗霖，這回他變得神準，前兩輪都搶先投進三分球，逆轉打敗裕隆盧捷閔、台啤游智凱，他說：「我有偷練三分球，想不到成為這次比賽關鍵。」

呂宗霖在大學時期就擁有NBA湖人隊退役球星「黑曼巴」布萊恩9代鞋款，此次特地穿來明星賽，並帶來好運。他說：「我很驚訝能拿冠軍，獎金會請台銀隊友喝飲料，推薦我參賽的前輩張博勝，能享有咖啡喝到飽的權利。」

台啤射手于煥亞試圖在三分球大賽挑戰史無前例的3連霸，想不到首輪僅拿14分，以1分之差無緣決賽。

璞園對各項賽事人選推派十分慎重，三分球大賽派出陣中三分命中率前二高的陳堅恩及簡浩參戰。陳堅恩未辜負總教練麥班達期待，在決賽以18分打敗台啤成力煥、勇士張伯維、裕隆盧捷閔及達欣王子綱稱王。

至於陳堅恩下季能否前來衛冕，仍得交由麥班達決定，麥總說：「陳堅恩能不能衛冕，就要讓我在下季看到他是否夠準再說！」

璞園陳堅恩射下三分球大賽冠軍。（記者林正堃攝）