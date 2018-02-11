UBA》籃球非唯一 鄭德維還想當影人

北市大中鋒鄭德維（中）傷癒歸隊不久，自認還在找感覺。（記者朱沛雄攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕前兩階段一度拉出7連勝的北市大，昨難擋衛冕軍健行科大砲火，以76：93落敗，已拿下8勝的北市大，比較對戰關係後，幾乎篤定晉級，今碰上世新，陣中主力中鋒鄭德維表示，仍會全力搶勝，對於球隊很有信心。

北市大主力中鋒、193公分的鄭德維，預賽前因肩膀脫臼，缺陣11場後本階段歸隊，本季僅出賽3場，他說：「太久沒和隊友搭配，還在找感覺，若能晉級8強會盡快找回手感。」昨他繳出4分、4籃板。

畢業於屏東高中的鄭德維，曾在102年學年度HBL助隊搶下亞軍，為紅極一時的「屏中五虎」一員，不僅球技突出，課業也不馬虎，後來就讀北市大。

大四的鄭德維，對於未來很有想法，目前考慮繼續升學，且對於廣電、電影相當有興趣，「我很喜歡電影，也有些研究，而且今年受傷沒打到幾場，如果繼續念書還有機會。」他透露，先前曾到世新參與畢製拍攝，獲益良多，「不管是打球或是投入電影產業，都要嘗試看看才知道。」

此役健行共5人得分上雙，謝亞軒繳全隊最高22分，林冠均15分次之。

晉級岌岌可危的台藝大，即便主力球員邱柏璋繳24分，仍以68：78不敵台科大，邱柏璋表示，下一場對輔大，將全力以赴，也會當成畢業前最後一戰來打。