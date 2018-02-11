陳昱翰動粗球團輕罰 前女友喊告

義守大學兼ABL寶島夢想家球員陳昱翰（左一）涉嫌對前女友動粗，前女友已表態提告。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最後一階段，昨續於台北體育館開打，已經確定晉級的義守大學以100：70輕取台中科大，不過陣中球員陳昱翰因毆打女友登上版面，模糊焦點。

中科大昨碰上義守，上半場一路緊咬，易籃後才遭對手甩開，義守教練謝玉娟坦言，球員開賽狀況確實不是很好，但下半場逐漸找回節奏。她也透露，過年期間仍為了8強積極備戰，「預計初二開始練球，畢竟運動員生活還是要規律，不能鬆懈。」

對於子弟兵被爆毆打女友，遭球團懲處，謝玉娟表示，不便多回應，但這個階段陳昱翰都不會出賽，也算是懲罰。目前效力於ABL寶島夢想家的陳昱翰，同時也是義守大學管理所二年級生，因此具有UBA資格。

先前陳昱翰被前女友爆料，不但劈腿、打女友，甚至酗酒，引起軒然大波，球團方面做出「懲處」，竟是僅「罰薪半個月」，球團管理方式引起諸多討論，女方則是在臉書表態將提告。

對此，陳昱翰自責地透過聲明表示，將會深切反省，未來會努力做好該做的事，擔起應當的責任，更專注在球場上。

義守大學教練謝玉娟。（資料照，記者陳志曲攝）