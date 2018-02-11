韓職真「億」哥 期待對決王維中

李大浩（記者黃志源攝）

孫兒葉（記者黃志源攝）

〔記者羅志朋／高雄報導〕一壘重砲李大浩去年回鍋樂天簽下4年150億韓元（約台幣4.38億）合約，平均年領破1億台幣，為韓職史上身價最高球員，今年有機會對決NC恐龍台灣左投王維中，他表示很期待，屆時會研究情蒐資料並做好準備。

2016年李大浩赴美加盟水手，在大聯盟敲14轟、49分打點、打擊率2成53，表現不算差，去年選擇重返老東家，他說：「因為想念樂天球迷，自己年紀也大了，才決定回來。」他曾拿過2次韓職打擊三冠王。

曾到美、日職發展，李大浩表示，在亞洲覺得自己力量很大，到美國才發現，力量比他大的打者很多，他建議有志赴美挑戰大聯盟的亞洲打者，一定要把身體練得更強壯。

明星外野手孫兒葉去年底計畫挑戰大聯盟，最終決定留在樂天，簽下4年98億韓元（約台幣2.86億）合約。上次樂天奪冠是1992年，孫兒葉說：「我想留下來幫助球隊拿到冠軍。」他表示，知道王維中要來韓職打球，印象是球速很快，之後看過情蒐資料再想如何應對。

孫兒葉僅170公分出頭，身材條件不算好，但拿過3屆韓職安打王，「從小知道身材不好，下了很多功夫研究，發展出適合自己的打擊姿勢和擊球方式。」

王維中加盟NC，吸引韓職各隊目光，樂天總教練趙原佑就說，如果台灣有好選手，歡迎來韓職打球，球隊也會評估網羅。