補陳鴻文「空位」陳琥搶「升」機

中信兄弟年輕投手陳琥，今年有望登錄一軍出賽。（記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟去年除了3洋投固定先發外，下半季本土先發多由洪宸宇、陳鴻文擔任，陳鴻文如今離隊，後段輪值出現空缺，總教練史耐德點名前年首輪新秀陳琥有機會卡位，本擔任長中繼的周磊則可能轉任先發。

中信兄弟投手周磊，新賽季有機會轉為先發。 （記者黃志源攝）

周磊有機會轉先發

史總規劃，整支球隊至少需要6至8位能夠先發的投手，以應付一整季比賽，他點名蔡齊哲、楊志龍、王則鈞、陳琥和周磊，都是可能的先發人選。

陳琥、周磊雖都未在赴美移訓名單，史總仍認為2人有一軍先發潛力，「陳琥的球技已足以站上一軍，若是心態能加強，今年期待他會更好。周磊則是去年長中繼表現優異，我們在和他溝通過後，今年嘗試讓他先發調整。」

陳琥說，去年球季中途，覺得自己的體能慢慢往下掉，和體能教練討論之後，近期自己更重視練球後的恢復治療。比起春訓前，陳琥的身形更「精實」，他透露近期有瘦2、3公斤，同樣也找體能教練和營養師指導，「開季拚先發要更努力，畢竟大家狀況都調整得很好。」

周磊生涯3年來，僅前年在二軍有過5場先發紀錄，為了備戰先發，則是在配球上下工夫，過往投短局數多半只用指叉球搭配直球，先發則要靈活配球，「後援的時候就拿出自己最有自信球路，先發的話，會多配曲球和滑球，這幾種球路本來就會投，但之前比較少用。」