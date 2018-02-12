大專棒球聯賽》林郁祐再見安 台體大今決戰文化

台體大林郁祐敲出大學生涯首支再見安打。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕在天母球場進行的大專棒球聯賽公開男生組第一級昨天進行4強賽，台灣體大靠林郁祐再見安打以1：0險勝大同學院，文化大學投打俱佳，以5：0擊敗開南大學，今兩隊繼2016年後再於冠軍戰碰頭。

台體大由曹維揚先發6局，加蘇勝鴻後援3局，大同由李少傑用101球完投，兩隊合演精彩投手戰，打完8局都沒得分，台體大9局下趁李少傑體力下滑，由黃明真、林澤彬、林郁祐相繼安打配合打跑戰術攻下致勝分，比賽只花1小時46分鐘就收工。

台體大總教練林宗毅指出，賽前聽說李少傑在培訓隊多是中繼，投球局數都不長，儘管球速不快，但滑球、伸卡球都很到位，靠快慢速差與精準控球破壞打者動作，「第9局想說只拿1分就好，真的嚇出一身冷汗，我們已經好幾年沒有冠軍，今年當然希望拿到。」

戴云真陽春彈 砲打開南

文化去年在冠軍戰以2：6敗給開南，今年提前在4強賽碰頭，文化有備而來，首局靠戴云真陽春彈先馳得點，第5至7局再追加4分，配合蘇俊璋後援5局強力守成，連續3屆、隊史第19次晉級冠軍戰，文化前次奪冠是前年提前7局以12：1扣倒台體大。

文化總教練陳進財指出，前年林子崴、林政賢加盟職棒，去年投手戰力來不及補，今年人手找齊，調度運用更靈活，戴云真的陽春彈帶動全隊氣勢，真正贏球關鍵在於記取去年教訓，特別小心應付開南第4棒俎品辰，讓他4打數0安打、吞2Ｋ還1次雙殺打。

封鎖俎品辰 文化復仇

「抓蛇要抓七分，含去年冠軍戰的全壘打，我們對開南至少2次輸在俎品辰，賽前已經交代投捕手，不給他有好球打，開南這場的攻勢幾乎都斷在第4棒。」