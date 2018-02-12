大專棒球聯賽》文化菜鳥蘇俊璋 後援5局無失分

文化大一蘇俊璋（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕大一的蘇俊璋（上圖，記者林正堃攝）、大二的林郁祐昨天各以投打建功，成為文化、台體大晉級大專棒球聯賽公開男生組第一級冠軍賽的關鍵人物。

蘇俊璋在對開南5局上接替先發的曾柏融，用64球投5局挨2安無失分，飆6Ｋ製造2次雙殺，成功壓制對手反撲，文化總教練陳進財認為，蘇俊璋目前負責後援與長中繼，但有不錯的先發條件，球速與進壘角度都很好，雖然剛上大一，卻是值得國家隊注意的投手。

蘇俊璋表示，聯賽前有打友誼賽，狀況、球感都維持得不錯，雖然以前經常保送，之前打爆米花聯盟學到攻擊好球帶，當後援其實不用多想，上去就設法把球壓低，「我比較喜歡先發，不用隨時準備，未來希望提升球速，目標是均速有143-144公里。」

學長受傷 林郁祐頂替建功

林郁祐於9局下2好1壞時擊出小飛球剛好飛越內野，是他上大學後第1支再見安打，「雖然有被投手騙到，擊出後覺得有機會是安打，直到落地才安心。」

林郁祐主要守備位置一壘與學長杜文孝重疊，近2場因為杜文孝受傷才有機會先發，他自認近況不太好，一直在調整跟球的時間點，前天對國體大最後一打席才找到感覺，「學長告訴我，盡量把握機會幫球隊建功，守備就一個一個穩穩拿下出局數。」