6年37.25億合約 達比修加盟小熊

達比修有將以6年1.26億美元合約加盟小熊。（資料照）

〔記者倪婉君／綜合報導〕達比修有的下一隊終於出爐，他將以6年1.26億美元（約37.25億台幣）合約加盟小熊，3月底新球季首戰就將隨隊到邁阿密踢館，和可望重返馬林魚先發輪值的陳偉殷一較高下。

儘管小熊尚未證實，但包括大聯盟官網在內的多家媒體，都已報導這是去年季後至今最大張的自由球員合約，據信只要達比修有通過體檢就會公布。這紙合約包括激勵條款，最高總值可達1.5億美元，另有逃脫及拒絕交易條款。

達比修今年年薪可達2100萬美元，在現役大聯盟亞洲球員排名第2，僅次效力洋基的好友田中將大（年薪2200萬美元）。陳偉殷則以年薪1000萬美元排名第4，在新球季的首個系列戰就將和達比修碰頭，馬林魚從3月30日到4月2日要在主場迎接小熊4連戰。

開季首遇馬林魚 對決殷仔？

達比修可望取代阿里耶塔，加入萊斯特、韓德瑞克斯、昆塔納和查特伍德，共組先發輪值。陳偉殷經過去年肘傷之後，今年有信心重返先發輪值，馬林魚總裁希爾昨也表示，「只要陳準備好，他就是先發輪值一員。」

小熊去年在國聯中區封王，但在國聯冠軍戰以1勝4敗不敵道奇，去年效力道奇的達比修就是第3戰的勝利投手，今年小熊期盼他能協助球隊問鼎隊史第4冠；馬林魚歷經主力出清的大洗牌後，總教練馬丁利仍有信心率隊挑戰隊史第3冠。