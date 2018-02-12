史上最快250勝 柯爾超越「禪師」

勇士主帥柯爾成為聯盟史上最快拿下250勝的教頭。 （美聯社）

K湯25分助攻 擊退馬刺

K.湯普森（左）昨役攻下25分，率勇士主場擊敗馬刺，送給總教頭柯爾執教生涯第250勝。（歐新社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕勇士K.湯普森攻下25分，有10分集中第三節，助隊擴大領先至16分，奠定勝基，柯瑞和D.格林皆貢獻17分，聯手率衛冕軍122：105擊敗馬刺，戰績43勝13敗，穩居龍頭寶座，同時送給總教頭柯爾執教生涯第250勝，聯盟史上最快。

柯爾於2014年起執掌兵符，助勇士蛻變成常勝軍，僅花了302場就拿下250勝，超越「禪師」傑克森的346場，成為史上最快拿下250勝的教頭，賽後柯爾開玩笑說：「傑克森擁有籃球之神喬丹，居然比我慢，真不知道他遇到什麼問題。」

柯爾2016年球季曾因背部手術缺席39場，由華頓代理掌兵符，拿下35勝，但勝場數仍記在柯爾身上，也讓他成為北美四大職業運動最速達標的教練，但柯爾不領情，他笑說，「別把他4敗算到我頭上。」子弟兵柯瑞則表示，「很不可思議柯爾用3.5個球季就拿那麼多場勝利，他總是知人善任，激發球員潛能，將球隊變得更強大。」

昨役杜蘭特手感冰冷，全場9投僅3中，進帳本季新低的10分，但勇士6人得分上雙，其中第三節灌進33分，並用嚴防讓馬刺僅攻下20分，成為勝負分水嶺。總計勇士本季第三節場均淨勝分達4.9分，高居聯盟第一。

馬刺近4場吞下3敗，昨僅艾德瑞吉、K.安德森表現正常，皆攻下20分，其餘隊友手感不佳，全隊三分球27投5中，命中率僅18.5%，戰績滑落至35勝22敗，領先西部第四的灰狼僅剩下1.5場勝差。