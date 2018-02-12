UBA》吳季穎「校正準星」 輔仁搭上8強

輔大吳季穎（左）對台藝大一役繳出23分，率隊搭上8強末班車。 （記者王藝菘攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽最後一日，輔仁大學在射手吳季穎繳23分帶領下，以78：66擊敗台灣藝大，搭上8強末班車。

吳季穎砍23分

率隊逆轉台藝大

輔大與台藝昨進行殊死戰，勝方即可挺進8強，台藝雖打出不錯開局，易籃後卻找不到準星，單節只拿9分，慘遭逆轉。輔大昨贏球最大功臣為大二射手吳季穎，砍下全場最高23分，他透露先前在高中練習賽時，只要對上台藝都打得特別順手，賽前很有信心。

但苦戰到預賽最後一天才晉級8強，吳季穎說：「真的很累！而且一天比一天還緊張。」當家中鋒曾祥鈞也有同感，「前一天還睡不著，滿緊張的。」此役他繳出17分、12籃板。

台藝教練李伯倫表示，球隊表現起伏大為落敗最大主因，常常該贏未贏，卻能擊敗排名前段的隊伍，顯然是心態問題，「球員之間互信不夠，這也是未來我們得繼續加強的部分。」此役台藝郭華益繳全隊最高18分、9籃板，陳懷安9分、9籃板、11助攻差點大三元，隊長邱柏璋進帳14分。

UBA最後一年遺憾收尾，邱柏璋說：「球隊一路走來都是跌跌撞撞，穩定性不夠。」大三那年因為車禍少打好幾場，去年底開季也因為受傷缺陣，戰到最後一刻仍無緣8強，他無奈笑說：「該去拜拜吧！」至於未來，邱柏璋表示將投入選秀，接下來的時間也會積極練好身體，增加對抗性。