首局就拿半壁江山 文化奪第10冠

文化球員拋起教練陳進財，慶祝贏得冠軍。 （記者林正堃攝）

賴智垣投不完1局就遭KO

文化大學贏得隊史第10座大專聯賽冠軍，球員開心慶祝。（記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕大專棒球聯賽公開組第一級4強決賽昨天落幕，文化大學靠首局鯨吞7分的雄厚本錢，以10：4擊敗台灣體大，贏得隊史在大專棒球聯賽的第10座冠軍，也是賽史首支10冠球隊，其中一半由台體大「貢獻」。

台體大先發投手賴智垣開賽找不到好球帶，面對7人次有4次球數落居3壞球劣勢，三壘手楊家勝又發生重要失誤，賴智垣投不完一局就被KO，文化趁機狂攻11人次、鯨吞7分；中段雖被扳回4分，但4局下林安可臨危中繼踩住煞車後，情勢就此底定。

賽史10冠

一半是台體大「貢獻」

大專棒球賽於85學年度以聯賽形式舉行，文化自勇奪該屆冠軍起，到本屆累計第10次封王，是賽史唯一的10冠球隊，其中5冠來自擊敗台體大（含前身台灣體院），連同2005年與台體大並列，10冠中有6冠與台體大有關。

文化總教練陳進財指出，能拿到第10冠當然開心，賽前卻沒多想，只求每個盃賽都盡力打好，倒是兩隊冒著低溫比賽，球員手腕容易僵硬，守備難免會出狀況，「兩隊都很辛苦，我們也有4次失誤，有2次造成失分」。

台體大5次失誤中有4次在三壘，丟10分僅1分責失，總教練林宗毅表示，三壘連換楊家勝、蕭秉廉、張文賢都有失誤，實在罕見，若楊家勝第1局沒失誤而是完成雙殺，應該1分都不會掉，「只能說運氣不在我們這邊，守備回去還要再練」；至於賴智垣，可能因為求好心切，導致控球失準。