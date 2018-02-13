林鋅杰差點「做白工」 開南奪季軍

開南張祐銘9局上敲出致勝安，助隊拿下季軍。（記者林正堃攝）

想拚無安打比賽卻「失控」

開南先發投手林鋅杰投6.1局，有3分責失。 （記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／台北報導〕林鋅杰才想到「無安打比賽」就破功，接著7局沒投完就被扳平，還好開南大學靠張祐銘於9局上打下致勝分，仍以4：3險勝大同學院，在大專棒球聯賽公開組第一級拿下第3名，總教練郭李建夫認為，林鋅杰的好壞球還有改進空間。

穀保家商出身的林鋅杰，此役最快球速飆到148公里，前4局只讓大同靠著兩次保送上壘，一度連續解決9人次；5局上剛動念想拚「無安打比賽」，1出局後就被陳仲彥破功，前6局僅挨這1安的他，7局上先挨二壘安打、再投2保送又暴投後被換掉，大同趁機一舉扳平，他投6.1局失3分，無關勝敗。

郭李認為，林鋅杰到第7局還有146公里，只是太想用力維持球速，導致放球點亂掉，「他的好球率還要提高，好壞球不能偏差太多，否則引誘不到打者」；林鋅杰表示，比賽後段壘上有人時，急著解決打者、不想失分，造成控球出問題，未來希望加強控球，也要拉長投球局數。

張祐銘9局致勝安逆轉

開南雖於7局下花光3分領先，但9局上重啟攻勢，張祐銘於1出局、兩人在壘時，從林莫凡手中擊出關鍵二壘安打，助開南以4：3拿回領先。他表示，前幾場有點疲勞，打不太好，從第5棒降回第8棒確實輕鬆一點，9局上剛好有設定球路，「他已經連丟3個指叉球，應該要用直球搶好球數，就看自己能不能掌握」。