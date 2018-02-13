殷仔和「老闆」相見歡 先發NO.2

殷仔前晚在官方臉書粉絲團貼出和基特的合照。（取自網路）

重返先發有信心 15日「開工」

〔記者倪婉君／綜合報導〕馬林魚左投陳偉殷和新老闆基特相見歡後，將於15日向球隊報到，他在官網預測的先發輪值陣容中名列第二，今年期盼投出符合年薪千萬美元（約2.95億台幣）身價的王牌價值。

殷仔前晚在官方臉書粉絲團貼出和基特的合照，還附上「見到新老闆了！」的圖說。儘管不少隊友對於基特上任後將主力出清的做法頗有微詞，殷仔則選擇尊重球團做法，並表示就是做好本分。

今年已是殷仔在大聯盟的第7個球季，也是在馬林魚的第3年，對於前兩季加起來僅7勝的表現，他當然不滿意，他於季後返台時就努力調整，上月中返美後，則在經紀人波拉斯的訓練中心自主訓練，對開季重返先發輪值很有信心，將於15日投捕報到日正式「開工」。

在大聯盟官網預測中，殷仔接在史崔利之後，名列馬林魚2號先發，3至5號先發則由伍雷納、康利及彼得斯擔任。只是殷仔的左手肘狀況仍讓球團擔心，若未能調整到位，22歲的潛力新秀阿爾坎特拉就有機會開季擠入先發輪值。

先發「薪一哥」扮領頭羊

32歲的殷仔，不但在先發投手群中年紀最長，年薪也最高，他若身體健康，勢必要扮演帶頭大哥的角色。殷仔在大聯盟挨的第一安、也是第一轟，就拜基特所賜；但他在第一年就拿到12勝佳績，今年能否重回雙位數勝投身手、朝大聯盟生涯60勝（目前53勝）挑戰，也受到基特期待。