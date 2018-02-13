遭釋出激鬥志 克恩三世︰要全勝兄弟

桃猿洋投克恩三世更名再出發，昨誓言看到中信兄弟就是要贏。 （記者黃志源攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中職今年因不少洋投回鍋但轉隊，開季前就成為話題，Lamigo桃猿隊無緣續約「網紅」賽格威，但迎來去年在中信兄弟不得志的肯恩，新球季以克恩三世（Bruce William Kern III）之名再出發的肯恩，昨誓言看到中信兄弟就是要贏。

桃猿去年洋投「三本柱」16勝賽格威、15勝史博威、10勝道恩斯從季初投到季末，合計出賽78場，拿下41場勝投，平均每場投6.1局，靠他們吃局數和強大壓制力，成為桃猿封王主因。前兩人今年離隊，補進的克恩三世和尼克斯能否填補31勝戰力，將是猿隊尋求連霸的關鍵。

克恩三世去年為中信兄弟拿下8勝5敗、防禦率5.16，昨牛棚練投，總教練洪一中看過後，說其實力不錯，甚至透露本來去年就視克恩三世為假想敵，「我還開玩笑跟他說，其實去年例行賽我們就一直研究他，想不到台灣大賽沒遇到，現在反而當了隊友。」克恩三世則說，總教練這樣講，對他而言是另類肯定。

猿、兄弟洋投互換

克恩三世去年8月遭中信兄弟解約，今年改披猿袍，他透露，本來以為會在兄弟效力整季，但球隊似乎有不同想法，如今轉了隊，報到至今他很適應球隊氛圍，今年面對老東家則更想贏，「我想每個球員都一樣，面對釋出自己的隊伍，求勝心總是會被激發，今年對兄弟先發時，我希望每場都能贏他們。」

去年賽格威對兄弟拿下5勝，至於克恩三世則對猿隊投最好，38局任內防禦率4.97，兩人分別被去年對戰時最能壓制的球隊看上，新球季猿、兄弟對壘，甚至兩人同場先發時，又是另一個話題。

新名字像電玩角色

至於引人注目的新登錄名，克恩三世則認為很酷，他說：「確定簽約後，猿隊有問我，說他們想把我名字裡的『三世』加進登錄名，我覺得這挺棒的，很像電玩快打旋風裡的角色。」