手傷不礙事 張志豪開轟

吳明鴻（記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／屏東報導〕中信兄弟昨春訓首度隊內分組賽，投手群按既定用球數操課，打者則輪流上場試手感，兄弟主砲之一張志豪，練球時造成的手傷已快要痊癒，昨擊出1支全壘打。

中信兄弟張志豪昨在春訓首度隊內分組賽擊出全壘打。（記者林宥辰攝）

因為僅是讓球員調整，隊內賽只打6局，投手群每人輪流登板1局，且有一定用球數，用球數未到就投滿3人次者再追加打席，打者則頻換代打。張志豪代打兩打席，首打席就擊出深遠飛球，次打席開轟。

張志豪說，第2階段訓練時，傳球的右手開始有狀況，守備練習只得暫停，分組賽也未下場守備，但已開始傳接球，請教練協助恢復傳球動作，「其實傷得不嚴重，休息兩天就開始練球，赴美春訓之後應能完全恢復。」

至於還沒定案的合約問題，張志豪則全權交給經紀公司，他說：「就是為了放心練球，才請經紀公司，我很信任他們。」中信兄弟很可能給張志豪一張複數年約，但月薪能否衝上看板球星等級的50萬，是雙方談約焦點。

吳明鴻敲安 球衣要等等

中信新人捕手吳明鴻1月底才退伍，背號選定「81」號，但報到後暫時還沒有球衣，昨他穿著風衣上場並敲安，對於成為赴美春訓一員，他感謝教練，「很謝謝教練跟球隊願意給我機會，去美國多學習。第一個完整球季，自知還有不足，也會抱著學習心態加強自己。」