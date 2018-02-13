真理球衣退休 大帝率軍打臉

綠衫軍球星「真理」皮爾斯昨球衣退休。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕騎士在交易截止日前，換來4名即戰力，昨「詹皇」詹姆斯以24分、8籃板、10助攻「準大三元」歡迎新同學，率克城軍在客場121：99擊潰塞爾提克，收下3連勝，也讓詹皇昔日勁敵綠衫軍球星「真理」皮爾斯的球衣退休儀式留遺憾。

騎士詹姆斯（右）不留情面率領新隊友大勝綠衫軍。（法新社）

詹皇迎新 擊潰綠衫軍

詹姆斯昨以全能身手帶動全隊，而他的新隊友也打得相當出色，G.希爾12分、克拉克森17分、胡德15分、南斯5分，4人共出手35次中18球，包括8顆三分球占了全隊一半。

詹姆斯在比賽期間就笑開懷，對4位即戰力也讚譽有加，他說：「他們對季後賽十分渴望，沒打過季後賽的克拉克森、南斯更是飢渴，首戰就在客場贏球，是個很棒的開始。」

塞爾提克昨賽後為皮爾斯舉行球衣退休儀式，並找來2008年奪冠班底「狼王」賈奈特、朗度及當時主帥瑞佛斯到場祝賀，卻少了曾傳出有心結的射手艾倫，球迷也無緣見到「GAP」三巨頭再度聚首。

皮爾斯在1998年首輪第10順位被塞爾提克相中，共替綠衫軍效力15個球季、出賽1102場，場均21.8分、6籃板、3.9助攻，總得分2萬4021分名列隊史第2，至今仍是隊史總抄截、三分球命中數與罰球命中數紀錄保持人。

回到熟悉的塞爾提克主場TD花園球館，皮爾斯感性地說：「我永遠是綠衫軍一員，就算沒有入選名人堂，但能以塞爾提克球員身分退役，對我而言已足夠。」