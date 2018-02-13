連德安手套「藏愛」 將暫別雪橇

連德安手套內藏玄機，親手寫下他的愛，要傳達給台灣人。 （台灣三星提供）

〔特派記者卓佳萍／平昌報導〕台灣無舵雪橇好手連德安二度代表國家踏上冬奧舞台，最終日第3趟賽程以兩天來最佳成績50秒545收尾，他賽後秀出手套，手套上各有玄機，寫下他的愛，傳達給台灣人。

連德安手套一邊是謝謝有您們，一邊是我愛您們以及泰雅族語的加油（Lokah），他懷著感恩的心，「感謝一路走來很多人支持我，不管這項目有多冷門，想在手上寫下感謝台灣人對我的支持。」

台灣三星邀請連德安父親以及兩名冬季項目潛力選手江俊弘、楊仕勛組成加油團，到現場助陣，連德安表示。

第9彎最大惡夢

已創最佳成績

談到最後一趟賽事，連德安表示，心裡想著放手一搏，不想留下遺憾，比前一天更放輕鬆去比，果然創造佳績。

連德安上屆第39名、本屆第38名，他在平昌賽道締造最佳成績，但第九彎依舊是他的惡夢，他表示，前兩趟一直想著困難的彎道，專注力較不足。

尋求三連霸失利的德國好手洛克昨天決賽第四趟，也是敗在第九彎，他爆冷失誤，不僅丟掉金牌，也失去爭牌機會。

結束冬奧賽事，連德安透露，不確定四年後是否要再度挑戰，現在只想暫離雪橇一陣子，思考未來的路，「不想跟世界脫節。」返台後，連德安計畫接觸滑雪、雪板運動，想了解不一樣的冬季項目產業。