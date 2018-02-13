人物專訪》林德福︰當體改橋樑 創造雙贏

林德福去年接下體育署長，將體育改革視為首要任務，期盼透過溝通，製造雙贏局面。（記者陳志曲攝）

記者林岳甫╱專訪

體育改革到真正付諸實現的時刻，真正的阻力一波一波如浪潮湧現，負責操盤的體育署署長林德福，兩面不討好，像被改革派批評軟弱、為舊勢力護航，卻又被協會大老形容霸道、一意孤行。藉由本報獨家專訪，林德福強調，可以理解雙方人馬都不滿意的心情，他一心只想在體育改革期間追求「公平、公正、公開」，並把自己視為一座橋樑，期盼透過溝通讓改革派及協會都能朝正確的方向前進，製造雙贏局面，讓國內體壇變得更好。

負責操盤 兩面不討好

Q：體育改革目前遇到最大的困難為何？

A：國體法以「組織開放」、「財務透明」、「營運專業」及「考核客觀」方向修正。組織開放為開放人民參與、選手及團體理事席次規定和修法後6個月務必完成協會改選。事實上，當時我深怕協會無法在6個月內改選，才決定用行政輔導方式，推出「預報名系統」、「章程範本」及「理事長、理事與監事的選舉原則」等，讓協會能快速進行改革事宜。當然，我可以放任各協會依國體法、人民團體法，隨意制定符合的章程，但這樣反而會讓協會改選變得亂無章法。國體法以民眾參與為原則，不僅是最重要精神，也是體育改革最大困難之處。我相信這樣的民主方式進入各協會後，能讓台灣體壇踏出重要一步。

預報名先收集民眾意願

Q：預報名系統發生不少爭議，現在如何解決？

A：預報名系統是為民眾設計，以便民為主，未來會員資格審核、繳會費都由協會自理，但體育署必須加強監督。體育改革迫在眉睫，前3個月就要各協會進行修改章程，體育署同步接受「有意願」民眾預報名。深怕協會因修改章程時間拉長，反而縮短民眾參與的報名時間，造成每個協會的作業時間不同步。當初提出「全民入股」理念，預報名系統也是讓民眾參與協會不應該受到限制，並拉長時間讓民眾能考慮清楚再投入協會。

入會後可清查人頭會員

Q：人頭會員問題，當初除了有送檢調外，體育署現階段該如何處理？

A：預報名就是民眾意願收集，但網路世界是「萬人響應、一人到場」，這些並非體育署能掌控的，最後要成為會員，需繳交會費及身分證明才行。我認為，不能因各協會多人報名，就直接認定是人頭會員，像羽球協會預報名有1萬8598人，但最後繳費人數僅456人，相較之下證明並無人頭會員的問題。體育署在民眾繳費、成為正式會員後，若發現還有大量疑似人頭資料，都會進行清查，確保協會無人頭會員問題。若當初把所有預報名的人都送檢調，反而浪費司法、行政資源，繳費完畢且又驗證完身分後，體育署再了解是否有大批重複地址、E-mail的會員，並調查背後的來源。

協會強制採限制連記法

Q：國體法施行細則中，協會改選「得採限制連記法」改成「應採限制連記法」，但大部分協會章程已通過，要如何補救？

A：原國體法施行細則中，限制連記法只是原則，章程範本也是「得採限制連記法」，現改成強制性，其中51個協會通過範本後，有32個採限制連記法，另19個全額連記法，體育署已經發文各協會，選舉一律採取限制連記法。可望讓少數團體也有機會在協會成為要角，替選手爭取權益。

否認出面喬會員、理事

Q：面對立委質疑，署長曾喬選手理事、會員等？

A：我是鼓勵優秀運動員出來參與改革，投入選手理事選舉，並號召他們的粉絲出來響應。我絕對不可能保證選手能選上選手理事，我根本不知道最終協會會是由誰掌控。我是站在鼓勵的立場，希望有意願的選手能投入協會，替更多選手爭取應有權益。

我知道時代力量立委曾爆料我喬會員，甚至是找工讀生Key會員資料，或是透過預報名系統將各協會的會員進行挪動行為，這一切都是子虛烏有，絕對不是事實。我口袋中沒有任何會員，更不會影響協會選舉，甚至國體法修法後，還有人爆料我和執政黨找2萬人來接收協會，透過預報名系統，就知道不可能。

釐清事證 排協暫停改選

Q：排球協會傳出不用繳錢就能入會，體育署態度為何？至於體改成員被控妨害秘密，有何不可告人問題？

A：體育署若查到排協不法之處，會依國體法第43條處理，而我們立場絕對就是徹查到底，不會有放水行為，當天查核針對申請加入會員繳費狀況是否異常，昨天報告出爐，選務監督委員會最後決議，體育署繼續蒐集相關事證，釐清是否有牴觸法律，最終決定前，令排球協會先行暫停相關改選作業。至於體改聯成員張祐銓因妨害秘密被上銬，是否有執法過當的問題，確實有待釐清。

亞運8月開幕 時間緊迫

Q：如何看待這段期間所背負的罵名，該如何堅持至體育改革完美落幕？

A：協會認為我太硬、不好溝通或堅持己見等，改革派卻認為我軟弱、裝睡等，確實有些不知如何是好，但我仍視自己是雙方的溝通橋樑，對於一切罵名絕對會概括承受，我要堅持自己的態度，讓每個協會步入正軌，並完成體育改革。此外，除了體改腳步千萬不能停、一定要繼續往前行，我期盼能趕緊開始與各協會領導者談業務一事，因為時間緊迫，畢竟印尼亞運將在8月展開。