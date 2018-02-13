立委質疑泳協黑箱改選 體署︰調查中

時代力量立委黃國昌（中）昨日偕游協理事彭紹武（左）等人舉行「泳協黑箱改選，體育署別再縱容」記者會。（記者廖振輝攝）

〔記者呂伊萱／台北報導〕立法院時代力量黨團昨舉行「泳協黑箱改選，體育署別再縱容」記者會，質疑中華民國游泳協會理事長選舉黑箱作業，要求體育署積極調查，並要求泳協於公開資訊前，停止所有選務程序。體育署回應表示，調查都在進行中，並允諾會針對人頭會員及選務小組產生是否不公正等問題再行調查。

「國民體育法修正案」去年三讀通過，各體育單項協會要在期限內改選。泳協理事長許東雄雖宣布不再參選下屆理事長，但時代力量黨主席黃國昌、體育改革聯盟和泳將唐聖捷等人指出，泳協改選的選務小組產生方式不透明，成員不僅和現任理事長許東雄有師生關係，且「全部出自同個少泳隊」；黃國昌認為，這並不符合第三方公正人士的規定。

黃國昌說，國體法去年無異議通過，改選過程若縱容特定少數人違法舞弊，將完全掏空國體法修正意旨，「使國體法空洞化」，讓台灣體育改革淪為大笑話。黃國昌強調，泳協出現這麼多爭議，體育署應積極辦理，回應評選資格和程序問題，使程序公開、會員資格透明審核，「把公平公正還給社會大眾！」

唐聖捷出席記者會表示，泳協改選程序充滿瑕疵，例如只在網站上公布會員繳費時程，沒有主動通知，使許多有意願加入的人無法成為正式會員，或例如泳協預計於2月14日召開參選人審查會議，4月14日開票，相關時程也沒有讓會員了解。泳協理事彭紹武更直言，會員名單由理事長一手包辦，「理事們不可能就此背書」，希望程序完備、公正。

時代力量新北黨部執行長陳志明說，舊勢力掌握改選規則和時程，且經比對發現登錄會員的資料有大量集中的情形，審核會員資格的程序也未明，影響關心體育改革的選手和民眾權益，希望體育署積極介入調查。

對此，教育部體育署競技組長洪志昌回應，網路預報名系統確實出現疑似人頭會員情況，體育署相關單位正在調查。他表示，若有泳協會員沒有接到繳費通知，可以向體育署申訴，體育署會加以查證；體育署也會嚴格審查泳協會員資格，另關於選務小組產生方式也會再行調查，加以把關。