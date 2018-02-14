「王」牌對決風華 10年經典錄

王建民曾在2008年開幕戰與哈勒戴對決，並以7局失2分的優質表現奪下勝投。（資料照）

2008年4月2日，首次擔任洋基開幕戰先發投手的王建民，以7局失2分的優質表現奪下勝投，不但技壓他的偶像「大夫」哈勒戴，也是兩人5次對決中唯一勝出的一次，成為名留青史的經典戰役。

如今10年過去，王建民雖早已褪下他的40號條紋戰袍，但他仍是美國媒體評鑑「最強洋基隊」的一員；哈勒戴去年則因墜機意外英年早逝，但他的32號背號將獲藍鳥隊退休，永存球迷心中。（記者倪婉君）

洋基近15年「夢幻25人」 王建民獲選

〔記者吳清正／綜合報導〕洋基隊媒體「pinstripealley」評選最近15年的夢幻陣容25人名單，2006、2007連續兩年19勝的王建民獲選，和佩提特、穆西納等名投共組最強5大先發輪值。

2006年19勝 入選5大先發

王建民以2006年的優異表現入選，當年王建民贏得大聯盟最多的19勝，美聯塞揚獎票選排名第2，僅次於「神之左手」山塔納。

其他4位先發投手分別是2003年拿下20勝的佩提特、2008年20勝並贏得金手套獎的穆西納、2010年20勝並在塞揚獎票選排名第3的沙巴西亞、2017年塞揚獎票選排名第3的塞維里諾。洋基於15年期間，光是先發投手就用過1、2百人，王建民能入選更加難能可貴。牛棚則由大聯盟救援成功紀錄保持人李維拉領軍。

先發9棒則依序為游擊手基特、右外野手賈吉、指定打擊吉昂比、三壘手A-Rod、一壘手提謝拉、二壘手卡諾、捕手普薩達、左外野手松井秀喜、中外野手葛蘭德森。

連續3年擔任洋基開幕戰先發投手的田中將大，不但沒有入選這份夢幻名單，昨大聯盟官網預測今年30隊開幕戰先發，也認為塞維里諾將取代田中。