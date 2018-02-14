陳鴻文成先發主力 葉總看好

富邦悍將新同學陳鴻文春訓狀況佳，新賽季將可能扛先發。 （記者林宥辰攝）

〔記者林宥辰／高雄報導〕富邦悍將昨舉行春訓隊內分組練習賽，去年中信兄弟「戰力外」名單之一的陳鴻文，今年春訓成為富邦悍將生力軍，昨他投2局無失分，球威獲總教練葉君璋稱讚，葉總說：「鴻文其實春訓到現在稍微有點疲勞，但整體狀況不錯。開季鴻文是否先發，還要再看看，但機會很大。」

陳鴻文去年最終5場都以先發上場，目前富邦牛棚人手充裕，若他能頂下一席先發，應是教練團樂見。陳鴻文說，目前調整進度和往年差不多，都還在進度之內，不過他自己沒特別注意球速跟用球數，「今天沒有投很多，好像也只投一顆變化球，開季後定位再看教練怎麼安排，現在投牛棚時都投滿多的，用球數不會是問題。」

同樣遭黃衫軍釋出的林克謙，還在拚一張能重返職棒賽場的合約，昨他首度正式牛棚練投，葉總認為他控球、尾勁都有一定水準，「他剛報到時身體有點狀況，調整比較沒那麼快，過年後再投1、2次牛棚觀察看看，希望3月1日前能確定。不過目前看起來，健康前提下，他會是戰力。」

林克謙拚合約 首度牛棚

農曆年後才可能等到合約，林克謙則坦言平常心，他說，也還不知道富邦球團怎麼決定，總教練倒是告訴他要繼續保持目前狀況，他希望把自己近況再調整好一點。

富邦藍白賽以2：1作收，野手亮點是吳宗峻開轟，投手群則幾乎都有一定水準。葉君璋認為，球隊整體調整進度都不錯，尤其投手群都在預期內，表現很理想，賽後球員就各自休假返家過年。