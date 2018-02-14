「旅外F4」歸隊 男籃拚首戰「剋」日

台灣男籃4位旅外球員歸隊，昨首度加入集訓。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕台灣男籃尚未在世界盃亞洲區資格賽開胡，為了備戰本月22日展開的第二階段賽事，昨晚旅外4好手陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿首度加入集訓，劉錚則因傷未練球。台灣隊將在20日飛往日本，總教練周俊三只能利用所剩不多的練球時間，儘快讓眾將快速瞭解作戰計畫。

劉錚腳扭傷 尚未加入練球

CBA中國籃球聯賽例行賽日前結束，效力浙江廣廈的劉錚、廣州龍獅陳盈駿、胡瓏貿及江蘇同曦周儀翔近日陸續抵台。陳盈駿、周儀翔、胡瓏貿昨已下場進行訓練，唯獨劉錚因最終戰扭傷左腳踝，暫時休兵。

旅外4好手僅周儀翔母隊未晉級季後賽，讓他能把專注力放在國家隊，他說：「我剛回來台灣而已，目前狀況還可以，希望我能與各位國家隊好手培養出最佳默契，在第二階段賽事打出拚勁。」

台灣隊資格賽前2戰不敵澳洲、菲律賓，大軍第二階段將迎來更艱辛的客場賽事，先在22日晚間7點半對上尚未開胡的日本；25日下午3點05分再碰澳洲。

不到5天可練球 考驗默契

由於此次集訓將碰上農曆新年，總教練周俊三體恤球員辛勞，宣布除夕至初二放假，初三才繼續展開備戰。三總與外籍教頭帕克得設法在不到5天練球，讓球員快速瞭解作戰計畫，並使每位球員的心理、身體達最佳狀況。

至於對戰日本的12人參賽名單預計20日前揭曉，但在18人培訓名單中，「男模」呂政儒、蔣淯安、郭少傑及周柏臣都有傷在身，周俊三得克服這波傷兵潮，尋覓出最佳組合。