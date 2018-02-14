「指揮官」換球員當 勇士輕鬆贏

勇士球星柯瑞（左）昨役攻下22分，率隊輕鬆擊敗太陽。 （美聯社）

柯爾「讓位」奇招 收3連勝

〔記者廖聿偉／綜合報導〕前役達成北美四大職業運動最速250勝的主帥柯爾，昨與太陽之戰，在暫停時將戰術板交給格林、柯瑞和D.魏斯特，讓球員「篡位」輪流畫戰術，出奇招也讓球隊提早進入狀況，終場勇士129：83大勝太陽，收下三連勝。

勇士是全聯盟最會打第三節的球隊，場均淨勝5.1分，高居全聯盟之冠，但球隊一直有慢熱的問題，不過此役上半場勇士已取得17分大幅領先。

柯爾解釋，「球隊是球員的，他們必須有主導比賽的意志，前陣子我們陷入一點低潮，也許他們厭倦了我的聲音，坦白講，連我自己都感到厭惡，所以無法將戰術傳達給球員。」勇士三連勝之前，曾經歷一段四戰三敗的低潮，也是本季首度連敗。

賽前柯爾就打定主意讓球員主導戰局，練球由伊古達拉負責，影片分析則交給麥基，比賽戰術設計也由球員自理，賽後柯爾特別向太陽總教練崔安諾致意，強調並非不尊重比賽，而崔安諾回應，「教練必須用各種方式激勵球員，若能幫助球隊更好，我對柯爾只有敬意。」

前鋒格林因手指傷勢休兵，由卡斯比頂替先發位置，他繳出「雙十」成績單，進帳本季新高19分、10籃板，卡斯比說，「勇士隊的球風無私，只要願意跑位，就能有很多的機會。」

柯瑞僅打三節就進帳全隊最高22分，他與父親在NBA累計攻下26883分，追平貝瑞父子檔，並列史上第三高，預料下一戰就能超越。