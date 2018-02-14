平昌冬奧》1500M競速滑冰 戴瑋麟初體驗完賽

來自高雄的20歲小將戴瑋麟平昌冬奧初體驗，大道競速滑冰1500公尺順利完賽。（路透）

35人參賽 第34名作收

戴瑋麟冬奧處女秀奮力衝刺，抱持著學習心態，汲取國際大賽經驗。（美聯社）

〔記者卓佳萍／綜合報導〕來自高雄的20歲小將戴瑋麟昨天在平昌冬奧大道競速滑冰1500公尺賽事，跟法國選手艾利席斯排在第二組出發，戴瑋麟一度領先，但最後被對方追過，戴瑋麟以1分50秒63順利完賽，共35人參賽，以第34名作收。

遞補獲得冬奧門票的戴瑋麟昨天獻出處女秀，他從內道出發，跟法國選手艾利席斯同組競技，起跑時出現技術問題，兩人重新調整後，再度出發，滑完第一圈時，戴瑋麟來到領先位置，但第二圈結束後，交換內、外道，對方逐漸加速，成功超車，艾利席斯以1分47秒33完賽、排在第22名。

荷蘭勁旅 包辦金銀牌

荷蘭是該項目勁旅，包辦金、銀牌，好手基爾德滑出1分44秒01奪金、同胞帕特里克成績1分44秒86摘銀，地主南韓18歲小將金民碩（音譯）以1分44秒93獲銅。

黃郁婷今1000公尺出賽

台灣女將黃郁婷前役在1500公尺滑倒失常，今天台灣時間晚上6點將出賽，預計在1000公尺雪恥，黃郁婷昨天在臉書跟粉絲抱歉，「最難過不是摔倒，而是讓大家失望了，下一場我會努力拚到最好。」她18日還有500公尺賽事。

「排灣族勇士」宋青陽是最後一位登場的台將，他預計在大道競速滑冰500公尺賽事亮相，預計在台灣時間19日晚上7點53分出賽。